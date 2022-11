Edyta Herbuś ZRUGANA za zdjęcie pod wpisem z okazji Dnia Niepodległości: "Nie pasuje do powagi sytuacji" (FOTO)

Myślę dziś o niepodległości jak o umiejętności pokochania zmian. Nie jest łatwo zaadaptować się do tak mocno zmieniającej się rzeczywistości. Szczególnie gdy jesteśmy tak bardzo przywiązani do tego, co było, naszego starego świata i znanej tożsamości. A co, jeśli zachodzące zmiany i gotowość na nie, przyniesie nam lepsze życie? Nową jakość, ciekawsze pomysły, możliwości i ukojenie? Obserwuję ten strach, ale nie chcę się bać. Wybieram ciekawość i otwieram się na to nowe, które już czuję, że jest... - pisze oświecona tancerka, informując: Podobno dziś energetyczna brama. Wyjątkowa data 11.11.2022. Pozwalam działać tej magii. Zapraszam ją do swojego życia i ufam. Tak dziś wybieram.