Edyta Pazura pozdrawia z "RAJU" i zapewnia: "Opłaca się ZBIERAĆ PIĄTKI"

Po co te opowieści o 5 zł? Zwykły zjadacz chleba w PL przy dwóch średnich krajowych i dwójce dzieci to, za 100 lat nie uzbiera na wakacje nad Bałtykiem o Maledwiach nie wspominając. Jestem w takiej sytuacji, a i tak się cieszę, że mam pracę po na początku pandemii z dużej Agencji Międzynarodowej Agencji Reklamowej wskoczyłam do roboty w budżetówce. Wiem ile kosztują Malediwy, bo byłam tam. No litości po co takie jaja "jesteśmy oszczędni to mamy". Nie wiem, czy są oszczędni, ale nie wciskajcie ludziom kitu, że to z oszczędności właśnie takie wakacje. Na takie wakacje to Cię w Polsce stać tylko wtedy jak zarabiasz DUZO, DUZO, DUZO powyżej średniej. Wielu ludzi w tej chwili ma bardzo poważne problemy materialne. Epatowanie bogactwem (no może zamożnością, bo jak nie jesteś zamożny to pracując w Polsce na Malediwy nie polecisz) w dobie pandemii mnie nie zachwyca, ale ok ujdzie. Ktoś to pokazuje, ktoś ogląda i się kręci. W sumie Pan Pazura całej życie na to pracował. Ale opowieści byliśmy oszczędni i odkładaliśmy 5 PLN (do tego przy gromadce dzieci) to już naprawdę mówiąc jeżykiem ojca chrzestego "obraża moją inteligencję".