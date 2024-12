Edyta Pazura prezentuje sześciopak na brzuchu i ogłasza nową pasję: "Zaczęłam ćwiczyć kalistenikę"

Do trumny każdy się zmieści, a jak nie to do urny już z pewnością. Jedni ćwiczą, inni jedzą, każdy robi to, co woli. Życie mamy jedno, więc żyjmy po swojemu i innym też dajmy żyć. A jak już się czymś chcemy dzielić, to możemy jedzonkiem, co po świętach zostało, chyba że ktoś zrobił wszystkiego za mało. Łakomczuchem też czasem dobrze być, byle tylko szczęśliwe żyć :)