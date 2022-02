Edyta Pazura WYPINA POŚLADKI i żartuje z Czarka na plaży na Malediwach. "D*PNE ZDJĘCIE" (ZDJĘCIA)

Jezuniu, jak mnie to rozśmieszyło; Można by rzec: do d*py to zdjęcie; Super zdjęcie; Mistrz drugiego planu; Brawo, uśmiałam się, fajne zdjęcie; Padłam; No widoki to ma piękne razy dwa. Miłego wypoczynku, a to zdjęcie koniecznie wydrukować do albumu; Lubię twój dystans, a "tyły" zacne - zachwycali się zdjęciem internauci.