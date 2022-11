Edzia z "Królowych życia" jest NIE DO POZNANIA! Internauci: "Zaraz filtrów dla pani zabraknie" (FOTO)

Gość 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Chodzą do tych wszystkich lekarzy plastyków, kosmetyczek i Bóg wie kogo jeszcze z nadzieją że zatrzymają czas albo go cofną i poprawią urodę a tu patrząc na zdjęcia tych różnych celebrytek to tylko na śmiech się człowiekowi zbiera. Większość zamiast lepiej to wygląda coraz gorzej. Specjaliści od poprawiania urody trzepią kasę z naiwności i głupoty. Tak jest jak zamiast inwestować w wiedzę patrzy się tylko w lusterko.