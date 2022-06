Ekspartnerka Filipa Chajzera publikuje zdjęcie ich syna z okazji Dnia Dziecka: "To najcudowniejsza i najwspanialsza miłość" (FOTO)

To najcudowniejsza i najwspanialsza miłość! To sama radość, i chociaż zdarza się, że przychodzi zmęczenie (chyba wszyscy rodzice to znają), to na koniec dnia i tak jest słowo KOCHAM. Dla wszystkich mniejszych i większych dzieci z okazji DNIA DZIECKA - czytamy na profilu dziennikarki.