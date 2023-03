Eksperci programu "Dr. Phil" o Julii Faustynie: "JEST ZANIEPOKOJONA PRAWDĄ, która w końcu się ukaże"

Gosia 48 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

Czytajac komentarze dochodze do wnosku, ze co niektorzy w koncu zrozumieli, ze ta dziewczyna ma wiecej wspolnego z problemami niz z tozsamoscia zaginionej dziewczyny. Niektorzy potrzebuja czasu, bo jeszcze kilka tyg temu wielu bylo talich, ktorzy wierzyli w testy dna i obwiniali rodzine o brak wsparcia. Teraz widac golem okiem, co jest czarne a co biale.