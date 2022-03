Ekspertka analizuje mowę ciała księcia Andrzeja i królowej Elżbiety: "Tylko jego matka obdarowała szczerym uśmiechem"

xddd 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

To nie sprawiedliwe. Tylko ośmieszyła sie jak mogła to mu przy wszystkich przebaczyć - osobiście juz to zrobiła - wykupując Go. Hardego wyrzucili -Ta wredna Kati nie dała by rady ze królowa lepiej polubi Magen niż ją. Po za tym oni nic złego nie zrobili odebrała mu wojskowe medale, kiedy on naprawdę narażał sie, nie dała ochrony dlaczego miał narażać swoja rodzinę Co??? ,Po za tym przyjechał na pogrzeb to przyjęli Go chłodno. A synkowi przebaczyła gwałt na nieletniej.???