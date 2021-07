"Ekspertka" savoir vivre'u instruuje kobiety w "Dzień Dobry TVN": "DAMY KANAPEK NIE JEDZĄ"

Nie hejtuje 13 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wszyscy, którzyskrytykowali Panią EKSPERTKĘ to Janusze i Grażynki jeżdżący do Egiptu all inclusive za 1000 zł last minute..... Nałożyć na talerz furę i nie zjeść to jest dopiero marnotrawstwo...... Zapieprzać na leżak by być pierwszym to nie wstyd, no ale talerzyki wymieniać o matko........ Niektórzy to wieśniaki..... Zero pojęcia.....................