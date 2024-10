Eliza i Trybson zabrali na ściankę CÓRKI. Do kogo są bardziej podobne?

Jeśli zapamiętaliście Elizę i Trybsona wyłącznie jako naczelnych telewizyjnych imprezowiczów, to musicie nadrobić zaległości. Dziś są to szczęśliwie zakochani w sobie małżonkowie, którzy wychowują dwie córki uczęszczające już do szkoły podstawowej. Wspólnie z nimi zawitali na premierę kinową.