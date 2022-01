Eliza Trybała odpiera zarzuty o AWANTUROWANIE SIĘ na sylwestrze: "Bawię się tak, jak mi się podoba!"

Co z tego? Bawię się tak, jak mi się podoba. Czy komuś tym krzywdę robię? Nie. A to, że niektórzy mają kija w du*ie, to jest ich problem. Nie udaję pani "bułkę przez bibułkę". Mówiłam wam, że jak jestem na imprezie, to jest albo grubo, albo wcale. Wraca czasem stara Eliza-imprezowiczka, ale to jestem ja. Popełniam błędy, ale jestem przy tym sobą i nie widzę w tym nic złego. Jestem królową przypału i dobrze mi z tym. Kto chciał się dobrze bawić, się bawił - w tym ja. A kto się nie bawił, ten podpie*dala - stwierdza celebrytka, zapowiadając, że ustali, kto ją nagrywał.