Elżbieta II NIE WEŹMIE udziału w piątkowym nabożeństwie! Wyczerpała ją uroczysta parada

Mimo to wraz z początkiem czerwca rozpoczęły się huczne obchody 70. rocznicy panowania Królowej Elżbiety II. Z tej okazji w czwartkowe popołudnie królewska rodzina zjechała się do pałacu Buckingham, aby wspólnie świętować i machać do poddanych z balkonu. Obchody jubileuszu królowej Elżbiety II zapoczątkowała słynna parada Trooping the Colour. Zgodnie z tradycją, Elżbieta II pojawiła się na balkonie pałacu chwilę po uroczystym podchodzie, aby pozdrowić wszystkich świętujących i obejrzeć defiladę brytyjskich sił powietrznych.