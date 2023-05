Elżbieta Romanowska nową prowadzącą programu "Nasz nowy dom". Internauci: "Pani Kasi NIKT nie zastąpi!"

Droga-Marchew 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pani Romanowska ok, na pewno nie będzie mieć aż tak gwiazdorskiej gaży, jak ruda Kasia, a wydaje się być bezpośrednią i przystępną osobą, poza tym chyba nie będzie wysyłać grubych samotnych matek na zajęcia aerobiku w wodzie (były takie programy, gdzie główne bohaterki wysyłali na wizyty z dietetykiem, kursy zdrowego żywienia czy pakiet ćwiczeń fizycznych). Oglądam program od lat, Kacha miała zbyt dużą gażę, plus jej córka luksusowo wychowana i wyuczona, to nie przystoi zwracać uwagę ludziom biednym żeby jedli lepiej. W USA to jest fatshaming, oni przesadzają w drugą stronę, ale proszę sprawdzić ceny świeżych warzyw zarówno w PL jak i w USA, tam już dawno postawili na to, żeby tylko bogaci ludzie mieli dostęp do świeżych, nieprzetworzonych surowców, EU czeka to samo