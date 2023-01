Emilian Kamiński miał z nią córkę, a poznali się, gdy była nastolatką. Co wiemy o jego pierwszej żonie, Izabelli Jarskiej? (FOTO)

Emilian Kamiński i kobiety jego życia. Justyna Sieńczyłło nie była jego pierwszą żoną

Emilian Kamiński był związany z ukochaną żoną aż do śmierci, a swego czasu para chętnie pokazywała się na ściankach i podczas teatralnych premier. To z Justyną Sieńczyłło doczekał się synów Kajetana i Cypriana , a oni sami uchodzili za zgrane małżeństwo. Niewiele osób może jednak pamiętać, że życiowa partnerka Kamińskiego nie była jego pierwszą miłością, gdyż tą poznał nieco wcześniej.

Emilian Kamiński był kiedyś mężem Izabelli Jarskiej. Utrzymywali dobre relacje także po rozwodzie

Z informacji opublikowanych we wspomnianej książce wynika, że do pierwszego kontaktu 27-latka z przyszłą małżonką doszło, gdy ta chodziła jeszcze do liceum. Ich uczucie rozkwitło dopiero kilka lat później, gdy jej krewny pracował w Teatrze Ateneum, z którym związany był także Emilian. Wkrótce zostali parą i stanęli na ślubnym kobiercu, a Jarska wprowadziła się do wyremontowanego przez niego domu w Józefowie. Wspólnie doczekali się córki Natalii.