Emily Ratajkowski JEST W POLSCE! Wiemy, po co przyleciała!

PanSulek 5 min. temu

Tak sobie mysle, jesli faceci zdradzaja tak piekne kobiety to wlasciwie po co sie wiazac,kiedys bylo inaczej bo kobiety nie dawaly a jesli facet mial ochote korzystal z uslug prostytutki. Dzisiaj kobiety same poluja na facetow, niewazne zonaty, dzieciaty a potem wypisuja glupoty w internecie ze facet nie musi jej dowartosciowac, bla bla