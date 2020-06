Emma Roberts SPODZIEWA SIĘ DZIECKA z nowym chłopakiem!

Emma Roberts zdobyła międzynarodową popularność dzięki roli rozkapryszonej Chanel Oberlin w serialu Królowe Krzyku . Wygląda jednak na to, że tuż za rogiem czeka na nią kolejna przełomowa rola, i tym razem jest to angaż na całe życie. Jak informuje Us Weekly, aktorka spodziewa się swojego pierwszego dziecka .

Póki co zespoły obojga aktorów milczą na temat domniemanej ciąży. Us Weekly jest jednak przekonane co do rzetelności swoich informacji.