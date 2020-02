Erykah Badu stworzyła kadzidło o zapachu SWOJEJ WAGINY! Cały nakład wyprzedano w kilka godzin...

Gffff 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

I się dziwicie że wielu facetów traktuje kobiety przedmiotowo skoro one same sprowadzają same siebie do roli przedmiotu? Pokażcie faceta który tak się potrafi upokorzyć i pokazywać przyrodzenie na IG albo produkować perfumy o zapachu fajki...kobiety trochę szacunku bo aż słabo się robi co wy z siebie robicie na własne życzenie..