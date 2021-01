Esmeralda Godlewska na STARYM ZDJĘCIU: "Kiedyś się miało 13 lat..." (FOTO)

Monikk 8 min. temu zgłoś do moderacji 7 5 Odpowiedz

Te szczepionki to jakiś gruby bubel i interes zarobkowy na ciemnej masie. Najpierw słyszałam że ma być tylko jedna dawka, przyszłam do pracy i usłyszałam od osoby zaszczepionej że będzie się szczepić 2 raz lecz po 14 dniach ponoć druga dawka ma w 97 uodpornić człowieka na koronoświrusa hahaha🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️😁😁😁😁. Dzisiaj dzwoniłam do znajomego mieszkającego w Londynie i powiedział mi że są 3 szczepionki podawane w różnych odstępach czasowych i lada dzień o tym się dowiemy w Polsce. Pytanie dlaczego lekarze którzy znaleźli tańszy działający odpowiednik na koronoświrusa zostali pozbawieni pracy a leki całkowicie wycofane z obiegu????, dlaczego firma produkującą tańszy sprawdzony badaniami jak i bezpieczniejszy zamiennik niż szczepionka jakiegoś tam pfajzera została zmieciona z rynku/zlikwidowana w trybie natychmiastowym???? . Dlaczego nikt nie powie wprost że szpitale od każdego zaszczepionego jelonka dostaje "profity" od producenta szczepionkowego gniota?????. Kto mi odpowie na moje pytania. Dlaczego rząd robi z nas idiotó":+w?????, ten hurtowy Zanzibar to uciszenie śmietanki towarzyskiej czy raczej rekompensata za milczenie?????