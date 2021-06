Euro 2020. Robert Lewandowski komentuje PORAŻKĘ polskiej drużyny. "Nasza sytuacja jest ciężka"

Wstyd! 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Najważniejsze, ze na zgrupowaniu się dobrze bawili! Kasa, reklamy, dobra zabawa a w zamian co? Wstyd po raz kolejny! Do wymiany wszyscy! Niech zaczną grać, a jak się boją kontuzji to wypad do klubów! Proponuję kasę, która jest przeznaczona dla nich na ten i kolejny rok zainwestować w inne dyscypliny, w których Polacy są fenomenalni, a muszą finansować się sami! Nasza piłka nożna to porażka, wstyd, i żart z ludzi!