Eurowizja 2022. Krystian Ochman POZA PODIUM w rankingu bukmacherów! Pojawili się nowi faworyci...

Krystian Ochman od kilku tygodni jest nową nadzieją Polaków na zwycięstwo w Konkursie Piosenki Eurowizji . Do tej pory udało nam się wygrać jej "dziecięcą" wersję dwukrotnie i to rok po roku, tak więc fanom wyraźnie zależy, aby powtórzyć ten sukces także w "dorosłej" odsłonie wydarzenia. W niej niestety szło nam dotąd nieco gorzej...

W tym roku TVP ogłosiła, że nie wybierze kolejnego reprezentanta w konkursie wewnętrznym, lecz odbędą się publiczne preselekcje. Ich zwycięzcą został Krystian Ochman , który pokonał m.in. Darię i formację Unmute . Te wieści wyraźnie ucieszyły fanów Eurowizji , a młody wokalista szybko trafił na szczyt rankingu bukmacherów. Jak to zwykle bywa, od tej pory wiele się jednak zmieniło.

Na 5. miejscu znajduje się obecnie Grecja , a za nią Polska, na czele z Krystianem Ochmanem, którego szanse są obecnie oceniane na 4 procent. Oznacza to, że nasz reprezentant nie jest już na podium w rankingu bukmacherów , jednak gdyby wspomniane typy się potwierdziły, to i tak zakończylibyśmy udział w Eurowizji z jednym z najwyższych wyników dla Polski. Zaskakiwać mogą też notowania Australii , która niedawno była na 2. miejscu, a dziś zamyka pierwszą dziesiątkę.

Warto jednak wspomnieć, że sytuacja jest dynamiczna i wszystko może się jeszcze zmienić. Krystian ma przed sobą próby i występy w kilku europejskich krajach w ramach promocji tegorocznej Eurowizji, tak więc może jeszcze zachęcić tych nieprzekonanych do głosowania. Co prawda do faworytów trochę nam już brakuje, ale nie takie rzeczy widywano w historii konkursu, więc piłka wciąż jest w grze.