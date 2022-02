Eurowizja 2022. Reprezentantka Ukrainy WYCOFAŁA SIĘ z konkursu! "Nie chcę być częścią tej BRUDNEJ HISTORII"

Pash oskarżono o złamanie zasad Vidbiru, czyli wewnętrznych preselekcji. Dotyczą one zakazu przebywania i koncertowania w Rosji po 14 marca 2014 roku. Wiadomo było, że w 2015 roku Alina Pash wystąpiła na zajętym przez Rosję Krymie, jednak jej ekipa twierdziła, że przekroczyła granicę z ukraińskiej strony, czyli w sposób dopuszczony przez regulamin.

Dziś media obiegła wiadomość, że dokumenty złożone w tej sprawie przez osobę z jej teamu były sfałszowane, a straż graniczna nigdy nie wydała jej takiego oświadczenia. Oznacza to, że najprawdopodobniej Pash znalazła się na Krymie po wcześniejszym pobycie w Rosji. W związku z tymi rewelacjami rzecznik ukraińskiej telewizji poinformował o dyskwalifikacji Aliny, nazywając ją "oszustką".

Warto dodać, że w piosence, z którą wokalistka miała zaśpiewać podczas Eurowizji, jest sporo odniesień do historii Ukrainy. Co więcej, występ Pash kończył się wizualizacją mapy Ukrainy z anektowanym przez Rosjan Krymem, co zostało odczytane jako swego rodzaju manifest polityczny, niemile widziany w czasie ogromnych napięć między Ukrainą a Rosją.