Eurowizja 2023. Ujawniono, które miejsce Blanka zajęła w PÓŁFINALE! Zaskoczeni?

Za nami długo wyczekiwany finał Eurowizji 2023. W tym roku wielką zwyciężczynią okazała się Loreen ze Szwecji. Nie była to duża niespodzianka, choć po piętach deptał jej reprezentant Finlandii, który ostatecznie zajął drugie miejsce, ale wygrał w głosowaniu publiczności z całego świata. Nasza "Bejba" zakończyła Eurowizję na miejscu 19., co uznać należy za przyzwoity wynik.

Eurowizja 2023. Blanka na podium w półfinale

Mimo wszystko dla wielu może być to niemała niespodzianka, ponieważ okazuje się, że Polska zajęła w drugim półfinale 3 miejsce. Jeśli chodzi o kraje, które przyznały nam najwięcej głosów, to były to Litwa oraz Ukraina (po 12 punktów) oraz Islandia i Wielka Brytania (po 10 punktów). Łącznie zdobyliśmy 124 punkty, a nad nami znaleźli się jedynie Austria oraz Australia.