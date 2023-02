Eurowizja 2023. Zagraniczni fani krótko o piosence Blanki: "W porównaniu z tym "The Ride" brzmi jak arcydzieło"

Zazdrośnica 10 min. temu zgłoś do moderacji 27 1 Odpowiedz

Fragment wywiadu z Mandaryną. „-Myślę, że jak człowiek trafia tak wysoko, to ma odrobinę inne myślenie. Otaczają cię wtedy ludzie, którzy na tobie zarabiają. W związku z tym przytakują ci bez potrzeby i utwierdzają cię w przekonaniu, że jesteś wspaniały. Żyłam w szklanej kuli, która była piękna, cekinowa i super się świeciła. Ale w pewnym momencie ona pękła… To znaczy kiedy? -Wszyscy pewnie domyślają się, o jaki moment chodzi. Zamknęłam już ten rozdział mojego życia i nie chcę do niego wracać. Natomiast wówczas boleśnie przekonałam się o tym, że kiedy powinie ci się noga i obrócisz się za siebie, to nikogo tam nie będzie. Zdziwiona pytałam się samej siebie: co się stało, gdzie ci wszyscy ludzie? Zorientowałam się, że gdy odnosisz sukces, to wszyscy cieszą się razem z tobą, a gdy coś pójdzie nie tak, zostajesz sam. To było dla mniej jak kubeł zimnej wody.” Ludzie, tak miło Wam, że niszczycie tak piękne urodą i duszą osoby? Przecież Blanka jest piękna. Też chcecie ją zaszczuć jak Mandarynę?! „Solo” już jest hitem na miarę Europy. Mandaryna też była śliczna i to właśnie przepis na sukces. Przestańcie sączyć ten jad. Cieszmy się, że Polka odnosi sukces. Włosi tam z byle czego się podniecają, a my szczujemy na swoich pisząc po angielsku na Polkę.