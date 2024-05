Eurowizja 2024. Wpadka Nemo podczas zwycięskiego występu. Nagroda została ZNISZCZONA na scenie

Rywalizacja w finale Eurowizji do końca była wyjątkowo zacięta. W tym roku zdecydowanym faworytem jurorów była Szwajcaria, która otrzymała od nich aż 365 punktów. Choć serca widzów skradł Baby Lasagna z Chorwacji, który dzięki ich głosom zdobył 337 punktów, nie wystarczyło to, by uplasować się na szczycie. Występ Szwajcarii łącznie zdobył aż 591 punktów, co zapewniło mu miejsce na samym szczycie tabeli wyników. Ostatecznie zwycięzcą Eurowizji 2024 okrzyknięto więc reprezentujące ten kraj Nemo i utwór "The Code". Kolejne miejsca przypadły zaś Chorwacji, Ukrainie, Francji i Izraelowi.