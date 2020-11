Eurowizja Junior 2020. Mama Ali Tracz ostrożnie o jej karierze w mediach: "NIE TRAKTUJEMY JEJ JAK GWIAZDY"

Echo 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

Bardzo sympatyczna i rezolutna dziewczynka, rodzice maja zdrowe podejście albo przynajmniej sprawiają takie wrażenie ale trochę mi się nie podobają stroje, w jakie ubrali to dziecko. Za mała na takie kolory, nastolatka albo młoda kobieta tak ale 10 letnia dziewczynka? Mam wrażenie, ze tam jest polityczna agenda w tych kolorach. Dziewczynka 10 letnia powinna albo w spódniczce, koszulce z kołnierzykiem i tenisówkach albo w sukience z kołnierzykiem albo jakies hello Kitty, kolorowe frotki we włosach i kolorowe buty sportowe. Nawet mogłaby być ta sukienka bo to ładny krój ale nie taka czerwona, dajcie spokoj. Przecież to jest dziecko. Albo ten czarny, strój, gdzie takie glany! Dla nastolatki tak, Viki by mogła założyć takie glany bo to nastolatka ale 10 lat to jeszcze dziecko. Ludzie od kostiumów albo się nie znają albo się bawią w politykę.