Eurowizja Junior 2021. Oto NAJWIĘKSZA RYWALKA Sary Egwu-James. Maléna Fox z Armenii zagrozi zwycięstwu Polki?

dianka 45 min. temu

Jak dla mnie to juz od dawna nie ma konkursów DLA DZIECI, junior. Nawet jak jest eurowizja dla dzieci, to i tak dziewczynki wampy, lolitki wygladające na znacznie starsze, ubierające sie wyzywająco. Jak jakis kraj wystawia naprawdę DZIECKO, to traci. Za 5 lat beda juz same lolitki z tylkami na wierzchu