Ewa Błaszczyk mówi o stanie zdrowia córki Oli. Są DOBRE WIEŚCI! "Ona trwa"

Ja już nie ogarniam, kiedy są święta, gdzie długi weekend. To jest dla mnie bardzo obce. Wiem, że ludzie coś takiego przeżywają, ale to mnie nie dotyczy. Staram się jakoś poruszać między zawodem, fundacją, wyzwaniami rodzinnymi i to jest strasznie dużo. Myślę, że to jest na trzy, cztery życiorysy. [...] Od roku 2000 to życie jest blikowe. Kiedyś to życie było inne, miałam auto-świadomość, a teraz jest to nieustanny pęd - mówi.