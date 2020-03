Ewa Chodakowska szuka fotografa za oznaczenie w social mediach. Stowarzyszenie Fotoreporterów odpowiada: "To powszechna PLAGA wśród celebrytów"

Teraz wyszło bowiem na jaw, że podobne praktyki Ewa stosuje też, chcąc wynagrodzić firmy za świadczone usługi. Do takiej sytuacji doszło, kiedy to Chodakowska szukała fotografa na 18. urodziny swojej siostrzenicy. Fotograf, do którego mailowo zgłosiła się jedna z pracownic trenerki, opublikował w sieci screen zaadresowanej do niego wiadomości. Jasno wynikało z niej, iż Ewa za usługi fotograficzne chciałaby "zapłacić" oznaczeniem w social mediach.