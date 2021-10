Ewa Chodakowska namawia do profilaktyki raka piersi. "Zadbaj o najważniejszą osobę w swoim życiu - siebie"

Ola 1 godz. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

Dziewczyny, badajcie się na usg/mammografii - zależy co dla Was lepsze. Ja miałam guzka w piersi pod stronie klatki piersiowej - czyli „od wewnątrz”. Nie byłoby nigdy szans na wyczucie go ręką. Dlatego tak ważne jest przejście się raz do roku na badania. Zapytajcie swojego ginekologa. Badanie należy się - dopominajcie się go. Usg jest lepsze dla piersi składających się głównie z gruczołu, a mammograf dla piersi w których jest tkanka tłuszczowa.