Ewa Chodakowska nie chce przepraszać za POWIĘKSZENIE BIUSTU: "Chciałam go mieć, TO GO SOBIE KUPIŁAM. Nie będę za to pokutować"

Wstawianie sobie roztworu silikonu i poddawanie się operacji pod narkozą tylko z próżności, to nie jest self love, tylko narażanie się na komplikacje zdrowotne. Silikonów nie wstawia się raz na zawsze, powinno się je co 10 lat, a to kolejne narkozy i operacje. Już nie mówiąc o ryzyku BII: „ Breast implant illness (BII) is a term that some women and doctors use to refer to a wide range of symptoms that can develop after undergoing reconstruction or cosmetic augmentation with breast implants. It is also sometimes referred to as autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants (ASIA”.