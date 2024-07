Ewa Chodakowska radzi, jak GRILLOWAĆ: "Zamień karkówkę, kiełbasę czy kaszankę na pierś z kurczaka lub rybę". Nie wszystkim spodobał się jej "poradnik"

Celebryty 27 min. temu zgłoś do moderacji 3 9 Odpowiedz

Ta pani nie przyjmuje do świadomości tego, że ktoś ma inne wartości, inaczej chce żyć i jeść. Jeśli inaczej myślisz niż Ewka to NLOKADA INSTA . Kasa się musi zgadzać a żywienie to be diet 😅. ONLY dieta od Ewki bo jak nie to będziesz otyły! LUDZIE! Nie wierzcie celebrytom