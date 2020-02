Ewa Chodakowska tłumaczy się w swoim stylu: "Manipulacje krążące wokół projektu celują nie tylko we mnie, ale także w ciebie"

Nick1 13 min. temu zgłoś do moderacji 104 0 Odpowiedz

Tłumaczy się jak może ta Pani, ale bardziej się pogrąża moim zdaniem, choć pewnie fanki, które najmniejszej skazy nie widzą i tak za nią pójdą. Wysyłanie do psychoterapeuty innych , nie jest w kompetencjach tej pani. Żeruje na naiwnych fanach, chcąc wycisnąć każdy grosz ich kosztem, A tak naprawdę jak widać było, ma je totalnie za nic. Ona wręcz myśli , że rozmowa/ pisanie z nią paru zdań to juz jest ogromne wyróżnienie dla tych fanek - w końcu królowa do nich pisze i daje rady, to dlaczego ma im płacić za promocję. To one powinny jeszcze najlepiej dopłacić. Otwórzcie oczy fani .