Ewa Farna, Kamil Bednarek i Przybysz ODWOŁUJĄ koncerty! Powód? Zapowiadane ulewy i możliwe powodzie. "Decyzja nie była łatwa"

Ewcia zawsze uważałam Ciebie za śliczną dziewczynę a teraz kobietę.Czy miałaś więcej kilosów czy mniej nigdy mi to nie przeszkadzało bo jesteś pięknym , fajnym , miłym i pozytywnym człowiekiem z dużym dystansem do Siebie. Wiem, że o gustach się nie dyskutuje bo każdy ma prawo do własnych wyborów. Jednak Ewcia może ktoś Tobie źle doradza w sprawie Twoich stylizacji. Bo te które prezentujesz są nie za bardzo. Zniekształcają Twoją sylwetkę. Można dobrać takie stylizacje, że będziesz przy Swojej urodzie wyglądać zjawiskowo niczym przysłowiowe milion dolców. Może w tym momencie jestem hipokrytką ale tak uważam, że inne stylizacje odpowiednio dobrane do Twojej sylwetki podkreśliły by Twoją wspaniałą urodę.