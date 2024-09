Ewa Krawczyk rozpłakała się nad grobem męża. Ksiądz opowiedział o narkotykach i alkoholizmie Krzysztofa Krawczyka

Nigdy nie byłam jego fanką. W telewizorze wydawał się gruby, mały, no i tak jakoś jedno oko miał dziwne, wyglądało jak sztuczne. Ale jak zobaczyłam go na żywo, pomyślałam: "Co za ciacho. I jak śpiewa!" - opowiadała pani Ewa w rozmowie z "Super Expressem".

Ksiądz opowiedział o narkotykach w życiu Krawczyka

Krzysztof osiągnął wielki sukces w Polsce, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ale tam nie zrobił wielkiej kariery jako piosenkarz. Zmuszony był pracować fizycznie i pokrywał dachy papą. Był niezwykle pogubiony i bardzo tęsknił za Polską. Zaczął popadać w alkoholizm, uzależnił się od narkotyków i leków przeciwbólowych. Krzysztof nazywał to Bożą interwencją. Poznał Ewę, w której szaleńczo się zakochał. To dzięki niej zaczął się jego powrót do Boga. To Ewa zaprowadziła go do kościoła na Jackowie w Chicago - cytuje jego słowa "Fakt".