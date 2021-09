Ewa Krawczyk ujawnia, jak radzi sobie ze śmiercią Krzysztofa Krawczyka: "BIORĘ TABLETKI"

Ill 59 min. temu zgłoś do moderacji 102 13 Odpowiedz

Żałobę nosi się w sercu a nie odgrywa się przedstawienia mające uprawdopodobnic wielki ból po stracie ukochanej osoby.Szopka jest do oglądania w czasie Świat Bożego Narodzenia.To co pokazuje ta Pani jest nie do przyjęcia. PRAWDZIWA TWARZ TO TA KTÓRĄ NAGRAL PASIERB. PAZERNOSC,BRAK KLASY,JEZYK RYNSZTOKU TO CALA PANI WDOWA.Wiedzac,że wiele osób słyszało co i w jaki sposób proponowała synowi KK ,ma to w nosie i dalej bawi się w teatr.