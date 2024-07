Ewa Minge komentuje słowa Jerzego Bralczyka o zwierzętach, wspominając swoją kotkę: "Umierała, NIE ZDYCHAŁA" (FOTO)

Zbyszek 9 min. temu zgłoś do moderacji 17 5 Odpowiedz

Pan Profesor zna aktualnie obowiązujące definicje i funkcjonujące w języku związki frazeologiczne - jest niepodważalnym autorytetem naukowym i w kwestiach językoznawczych można jedynie oddawać mu sprawiedliwość i przyznawać rację. Z drugiej strony, należy czym prędzej wprowadzić zmianę w języku i dostosować go do ewoluującej wrażliwości i pogłębiającej się świadomości użytkowników, usuwając zbędne i obciążone pejoratywnym nacechowaniem słowo "zdychać"! Po co dwa czasowniki na określenie tego samego fizjologicznego zjawiska, z czego jeden obraźliwy? W angielskim jest jedno słowo "die" i jakoś nikt nie myli ludzi ze zwierzętami (a nawet jeśli, to w ichniejszym prawie jest na to paragraf). A do ludzi, co się temu sprzeciwiają - wy sami zdychacie, wy i wasi bliscy. Zwierzęta umierają!