TYLKO NA PUDELKU: Jerzy Bralczyk komentuje AFERĘ wokół swojej osoby: "MAM TEGO DOSYĆ"

McNasty 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pies i człowiek żyją ze sobą od 33000 lat. Ostnstnio robiono badania , które pokazują że w wielu przypadkach ta miłość i lojalność pomiędzy człowiek a psem jest większa niż pomiędzy ludźmi. To jest wyjątkowa relacja i głębi jej istotny ludzie wciąż się uczą. Ten człowiek po prostu nigdy nie miał zwierzęcia przyjaciela. A to mówi mi o nim więcej niż cokolwiek innego. Do tego język to nie jest martwy twór; język cały czas się zmienia. Jeżeli on tego nie rozumie jako ‘ekspert’ to też o nim bardzo źle świadczy. To że ktoś jest stary i ma tytuł nie czyni go jakimś świętym… do tego prymitywny i zacofane nsrody/grupy (typu np górale ) znane są z przedmiotowego traktowania zwierząt. Im gorsze traktowanie zwierząt tym bardziej prymitywny naród… to po prostu są fakty.