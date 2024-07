TYLKO NA PUDELKU: Burza po słowach Jerzego Bralczyka o "zdychaniu" zwierząt. Znany polonista komentuje: "To po prostu NIEETYCZNE"

Jerzy Bralczyk to niekwestionowany autorytet i jeden z najsłynniejszych polskich językoznawców, który ostatnio gościł w programie "100 pytań do" w TVP Info. Justyna Dżbik-Kluge z Polskiego Radia Czwórka zapytała profesora o "osoby ludzkie" i "nieludzkie", czyli o zwierzęta. Odpowiedź zaskoczyła wszystkich. Bralczyk oznajmił, że takie pojęcia jak "adoptowanie zwierząt" czy "pies umarł" z perspektywy językoznawcy są dla niego obce.

Tak samo, jak nie pasuje mi na przykład "adoptowanie zwierząt". Też mi nie pasuje. Jednak co ludzkie, to ludzkie. Jestem starym człowiekiem i te tradycyjne formuły i tradycyjny sposób myślenia... Nawet mówienie, że choćby najulubieńszy pies "umarł", będzie dla mnie obce. Nie, pies niestety "zdechł". Bardzo lubię zwierzęta, naprawdę - powiedział profesor.

Język się zmienia, a śmierć jest zjawiskiem uniwersalnym. Umiera każda istota żyjąca na tym świecie. Bo jeśli człowiek, pies, kot, słoń rodzą się i żyją, nie ma powodu, by mówić, że ludzie umierają, a psy, koty, słonie zdychają - pisze. Czuliśmy się od zwierząt lepsi, znaleźliśmy więc określenie inne, pogardliwe. Ale to już nie te czasy - brzmi fragment jego wpisu.

Maciej Makselon: Język zmienia się cały czas i zmieniać się musi

Kolejne wypowiedzi profesora Bralczyka sprawiają wrażenie, jakoby profesorowi po prostu przeszkadzały zmiany, które zachodzą w języku. I pan Profesor ma pełne prawo być sceptyczny wobec zmian, choć jako językoznawca z pewnością wie, że język zmienia się cały czas i zmieniać się musi . I ten język, który poznał w młodości, również musiał się wielokrotnie zmienić, by profesor mógł poznać go właśnie w takim kształcie. A na kolejne zmiany już się nie godzi . Zmiany, które - w tym przypadku - są wynikiem zmieniającej się rzeczywistości. Ludzi inaczej zaczynają traktować zwierzęta, podchodzić do nich z większą empatią, w mniejszym stopniu je uprzedmiotawiać . I język po prostu oddaje tę zmianę: bo od tego między innymi język jest. Do możliwie jak najbardziej precyzyjnego oddawania rzeczywistości, która nas otacza - powiedział w rozmowie z Pudelkiem.

Ale tak naprawdę są tu dwa inne problemy. Bo o ile profesorowi mogą się te zmiany nie podobać, może sam się im opierać, o tyle wykorzystywanie autorytetu do ośmieszania ich lub - co gorsza, a co też się profesorowi zdarzało - do manipulowania lub wprowadzania w błąd poprzez podawanie informacji niepełnych w celu zdeprecjonowania form, które nie znalazły profesorskiego uznania (a to przydarzyło się profesorowi wielokrotnie na przykład w kontekście feminatywów), jest po prostu nieetyczne - dodaje.