TYLKO NA PUDELKU: Karolina Korwin Piotrowska REAGUJE na słowa Bralczyka: "Współczuję takiego ZMURSZAŁEGO i pozbawionego empatii podejścia"

Nie , no k*a prof.jest językoznawcą i z tego punktu widzenia ma rację.W każdym języku świata nie tylko polskim zwierzęta zdychają a ludzie umierają.Jeżeli chcemy " równouprawnienia"słow to równie dobrze powinniśmy używać zdychamy w stosunku do człowieka i nie powinno to być obrażliwe.To tyle co do znaczenia słow.Jesli weżmiemy pod uwagę empatię , miłość i stosunek do zwierząt umieranie brzmi lepiej i sama je stosuję bo dla mnie mój pies , kot jest rodziną a zwierzęta ogólnie istotami czującymi ból , emocje itp.dlatego je uczłowieczamy.Nie potrzebnie dostało się Bralczykowi a Karolina KP. albo nie zrozumiała sensu wypowiedzi a miałam Ją za inteligentną babkę.