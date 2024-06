Karolina Korwin Piotrowska przerażona wynikami wyborów i wysokim wynikiem Konfederacji wśród kobiet: "Zaraz się porzygam"

KultKura 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Karolinka ma przyzwyczajenia komusze. Jej się wydaje że tak jak wtedy będzie mówić co ludzie mają myśleć i na kogo glosować. Ale czasy się zmieniły, świadomość inna, dostęp do informacji i praktykowanie demokracji. Karolinko dyrdymały prawisz. Zajmij się oceną sztuki i kultury ale i tutaj mam obawy skręcasz i promujesz to co z lewej.