Ewa Minge podkreśla zgrabną figurę w wyciętym kostiumie i WYPINA SIĘ do obiektywu: "Mam i ja, ZDJĘCIE SIEDZISKA" (FOTO)

Ale miałam dzisiaj piękny sen, położyłam się kompletnie zdołowana, wcześniej sobie popłakałam i przyszedł do mnie niespodziewany gość😋😋😋😋😋, wiecie jaki??????😁😁😁😁p. Andrzej Kolikowski🙂🙂. Sen był bardzo osobisty więc pominę dość krępujące dla mnie etapy🙈😁😁😁. Chcę wam tylko powiedzieć że pierwszy raz w swoim własnym śnie nie mogłam do końca zachować się tak jaka jestem w realu, niestety nie wiem jakim cudem ale Pan pershing totalnie mnie zdominował w moim własnym śnie hahaha😁😁😁a ja nie jestem typem kapcia lelum polelum. Przyjechał do mnie wiśniowym autem prl takim co policja jeździła, byłam przy nim cały dzień i powiem wam że czułam się przy nim zadziwiająco dobrze choć wprawiał mnie czasami w momenty niepewności😁😁😁i w osłupienie😁😁😁😁. Chcę powiedzieć ze p. Kolikowski miał bardzo silną osobowość, szanował mnie jako kobietę ale nie pozwolił przekraczać swoich zasad/granic. Był bardzo opiekuńczy przynajmniej tak go poczułam ale nie lubił sprzeciwu, jeśli coś sobie zaplanował to musiało być zrealizowane od a do z🙂. Rozmawiałam z nim był dla mnie miły -przyjemny, konkretny pewny siebie ale to nie był typ misia -pampusia😄😄😄😄oj nie nie hihihihi. Jestem w szoku😱😱😱😱😱ale nie ukrywam że zrobił na mnie wrażenie. Jeszcze jedno jeśli ktoś chciał mu zrobić między piórka to widziałam że umiał taką osobę szybko do pionu przystawić. Był lojalny i raczej nie pozwalał robić siebie na szaro, miał swoje zasady których się bardzo dobitnie trzymał. W pewnym momencie doświadczyłam tego uczucia jak traktował swoją żonę i powiem wam że kochał ją bardzo, szanował ale to on miał ostatnie zdanie i trzymał ją pod pantoflem, tak to w swoim śnie czułam, dominował w tym związku😁😁😁i to bardzo😁😁😁😁.