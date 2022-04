Dumna Ewa Minge chwali się ciałem w BIKINI: "Boks mi służy" (FOTO)

Loko 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Wiecie peruki to teraz norma u gwiazd to nie ma co krytykować, ciałko smaczne nawet jeśli z fotoszopem, a co do twarzy...ma 54 lata więc nie bądźmy za surowi w tym wieku to albo naturalnie obwisniesz do pasa, albo nadmuchasz się kwasem innej opcji nie ma niestety. Chociaż mogła tego kwasu mniej użyć, efekt byłby lepszy...ale w końcu to przecież jej sprawa ,nie nasza. Szanujmy innych...