Ewa Minge UDERZA w Królikowskiego: "Trzeba było zawiązać swoją CHUĆ na supełek w czasie, kiedy matka jego dziecka chodziła w ciąży"

Ola 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Oczywiście, mógł nie dać się złapać, raczej nie zrobił tego celowo, raczej gdy się wyprowadził to Aska już wiedział że nie chce z nią być, mimo dziecka które ma się urodzić. Tam w styczniu stało się coś naprawdę grubego skoro jeszcze wtedy bronił ją i jej matkę przed ojcem a potem nagła wyprowadzka, nowa kobieta. Aska musiała coś zrobić, może właśnie to wybieranie kasy z jego konta? Jeśli to była kasa na dom to dlaczego przelewy robiła dla siebie a nie wykonawców? Antek ani razu nie wspomniał o domu, że cokolwiek budowali. Dziwne to wszystko, ten cały ich związek od początku był skazany na porażkę ale dziecka szkoda.