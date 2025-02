Ewa Swoboda podczas zawodów WŚCIEKŁA SIĘ na decyzję TVP. "Serio?!"

Sportowcy niezadowoleni z decyzji TVP. "O tej porze już śpię"

Zwykle o tej porze już śpię. To nie jest dla nas komfortowa sytuacja, a ja zupełnie nie jestem do tego przyzwyczajony. Gdybyśmy mieli konkurs trzy godziny wcześniej, to wynik mógłby być jeszcze lepszy. Żeby dotrwać do konkursu, musiałem wybić chyba z sześć kaw, a na rozgrzewce i tak ziewałem - mówił kulomiot Konrad Bukowiecki.