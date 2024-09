Ewa Swoboda rzuciła PRZEKLEŃSTWEM, odpowiadając na pytanie Kuby Wojewódzkiego: "Szczerze? Ostatnią myślą, jaką..."

Witam.Moi rodzice nie do końca akceptuja mojego narzeczonego.Woleli mojego byłego męża i nie do końca pogodzili się z rozwodem i że strata mojego byłego.Moj obecny chłop jest trochę leniwy i ciapowaty.Ja muszę w chałupie okna myć bo on nie umie okien myć .Sprzątać mi się nie chce gotować i prac nie potrafi.Nawet cyrk jest x zakupami bo jego ręce bolą i on nie chce chodzić na zakupy u woli żebym to ja robila zakupy.Prawa jazdy nie chce zrobić a kiedyś nawet przychodziły mi do głowy takie pomysły żeby moja matka robiła zakupy i przywoziła co dla mnie jest śmieszne.Chodxo o to że jego ręce bolą i on nie chce chodzić na zakupy.Jedyns rzeczą którą umie zrobić to jest wymycie po sobie naczyn i wymycie podłóg w salonie.Kwiatkow w ogrodzie nie podlega bo twierdzi że to są moje kwiatki i ja mam podlewać .Nawet trawę mi kosić kazał bo jemu się nie chce.Moj obecny narzeczony nie rozmawia z moim ojcem bo coś mu w nim nie pasuje.Ze do Kościoła nie chodzi żejest jakiś dziwny że tylko pracuje że nie interesuje się rodziną i on nie chce z nim rozmawiać.Moj ojciec utrzymuje dystans do niego.Nie rozmawia nie zaprasza tylko się ukłoni ale to od czasu do czasu nawet nie cały czas.Narzeczony powiedział że on się chce spotykać z. Moja matka tylko a z ojcem nie chce i mi powiedział to samo że mam nie rozmawiać bo tylko pracuje jest jakiś dziwny nie rodzinni i mu to przeszkadza że do Kościoła nie chodzi i tego nie akceptuje.Ojciec z nim w ogole nie gada tylko czesx i pa haha.To nie to co mój były mąż z którym rozmawiał śmiał się itp.