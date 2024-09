Ewa Wachowicz zdaje raport z Krakowa. Pokazała nagranie znad Wisły. "Już lekko ZALANE są bulwary..."

Mieszkam w Krakowie i na ten moment zostało ogłoszone pogotowie przeciwpowodziowe. Woda ma się ponoć podnieść do 400 cm. Stan alarmowy to 520 cm. Prawdziwą tragedię przeżywają mieszkańcy Kłodzka, Głuchołazy czy Nysia, a to jedynie jedne z wielu wsi/miast, które przeżywają tragedię. Szpitale pozalewało, mieszkańcy zostali bez dachu nad głową, ludzie pozostawiali zwierzęta przywiązane do kojców bądź w stodołach. Ludzie dajcie szansę tym zwierzętom na przetrwanie i je wypuszczajcie....