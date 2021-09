Ewel0na awanturuje się z "fanem", który zarzuca jej UZALEŻNIENIE od medycyny estetycznej: "Polecam jakąś TERAPIĘ" (FOTO)

gosc 16 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

nie ma co pisac i się z tą Panią kłócić ,ona nie jest świadoma swojej szpetoty w tym momencie , to tak jak ten żywy KEn co się na kobietę przerobił , wygląda jak potwór ,a już kolejne zabiegi planuje....oni są nie świadomi, to tak jakby była mgła mózgowa, wiadomo wolnoć Tomku w swoim domku, ale my normalni obywatele mamy oczy i opcje określenia co jest co i co wygląda ok , a co nie i mamy prawo pisać, po to sa te portale , i może sobie ona pisac kłócić się ,tego co zrobiła nikt jej nie cofnie, nikt jej nie broni , wiadomo są lekarze co i zrobią twarz jak chcemy i biust , nie ma rzeczy której sie nie zrobi za kasę, dziwi mnie tylko ze ten co to zrobił nie wdusił jej w odpowiednim momencie czerwonego guzika pt "STOP" to za wiele już te dziewczyny muszą być bardzo nie szczęśliwe w srodku i bardzo się nie akceptowały w formie jak je Bóg stworzył