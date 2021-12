Ewel0na i Arnold Jabłoński ROZSTALI SIĘ! "Nie będę tego ratować. CZUJĘ ODRZUT OD TEJ OSOBY"

Jakiś czas temu głośno było o tym, co o Ewelinie Kubiak powiedział na Instastories Mikołaj Jędruszczak. Znany za sprawą afery o Oreo uczestnik "Love Island" postanowił publicznie współczuć Arnoldowi Jabłońskiemu narzeczonej, która "nie potrafi pić i robi trzodę"...

Choć wówczas wywołani do tablicy Ewel0na i jej ukochany nie pokusili się o żadną wartą odnotowania reakcję na przytyk "kolegi", okazuje się, że to najwyraźniej w związku z tym, że mają poważniejsze problemy na głowie. Wszystko wskazuje na to, że zapoznany w "Warsaw Shore" duet... postanowił się rozstać.

Początkowo ekspara nie oznajmiła tego wprost, usuwając jedynie ze swoich instagramowych profili wspólne zdjęcia. Pod ostatnio dodaną przez Kubiak publikacją z podpisem "Nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło" pojawiło się jednak kilka wymownych komentarzy fanów:

Znowu się rozstajecie? Pracować nad związkiem, ratować! Narzeczeństwo to nie byle co. Trzymam mocno kciuki - napisała jedna z obserwatorek, na co odpowiedzieć zdecydowała się sama zainteresowana:

Na pewno nie będę tego ratować - oznajmiła wprost. Przepraszam, ale czuję odrzut od tej osoby - kontynuowała, zaznaczając, że rozstanie nie ma związku z tym, co działo się na osobliwej gali z alkoholem w roli głównej:

Nie będę wywlekać tego tutaj na światło dzienne, ale bądźcie pewni, że nie chodzi o AlkoMaster.

W niedzielę na profilu Jabłońskiego pojawiło się zaś krótkie oświadczenie, w którym informuje o tajemniczych materiałach, do których planuje wkrótce się ustosunkować.

Uwaga! Nie przyjmuję nowych współprac oraz zawieszam wszystko do odwołania. Dostaję wiadomości od Was z plotkami, screenami, filmikami, dostałem też już kilka telefonów od bliskich osób. Odniosę się do wszystkiego na dniach - czytamy.

Kilka godzin później głos zabrała i Ewelina:

Dochodzą do mnie różne informacje, plotki, że Arnold podnosił na mnie rękę i dlatego się rozstaliśmy... - zaczyna, zwracając się do obserwatorów. To nie jest prawda, więc proszę Was, żebyście taki głupot nie rozpowiadali, bo takich rzeczy nie było - apeluje, zapewniając, że rozstali się w zgodzie i prosi o niedopytywanie o szczegóły zakończonej relacji:

Jeżeli chodzi o nasz związek, to po prostu się rozstaliśmy. Rozstaliśmy się w zgodzie. Uszanujcie naszą decyzję, nie wnikajcie, kulisy chcemy zostawić dla siebie. Proszę, żebyście nie drążyli tematu, bo jest trudny dla mnie i dla Arnolda. Po prostu dajcie żyć.

Przypominamy, że to nie pierwszy raz, gdy Arnold i Ewel0na przechodzą kryzys. Po ostatnim jednak zdecydowali się zaręczyć, a nawet mówili o przygotowaniach do ślubu. Tym razem skończy się podobnie? EwelOna z Warsaw Shore ZARĘCZYŁA SIĘ z Arnoldem!

