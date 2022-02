Ewelina Lisowska bez makijażu (nadal) udowadnia, że NIGDY nie ingerowała w urodę: "A czy teraz jestem WYSTARCZAJĄCO BRZYDKA?" (FOTO)

Breaking news 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kochani, pan Rzeźniczak jest ambasadorem Mercedesa i Pumy. Myślę, że warto zacząć pisać komentarze na ich stronach Fb i Insta i poinformować o skandalicznej sytuacji!!!! Smutne jest to, że wielu ludzi nie potrafi myśleć samodzielnie i dopiero trafny przekaz Dzikiego Trenera otworzył im oczy. W przeciętnych rodzinach, gdy dochodzi do nieszczęścia i potrzebne są pieniądze na leczenie, to rodzina wyprzedaje swój majątek i bierze kredyt w banku, a celebrytka żeruje na naiwniakach! Ludzie, syn żołnierza potrzebuje pilnej operacji w Bostonie. Wojsko, robi licytację, rodzina daje swoje rzeczy na licytację. Nie zarabiają na Insta za wrzucenie foty i nie jeżdżą za to na wakację, więc warto im pomóc. Wpiszcie w wyszukiwarkę: "Brygada braci Bres". Na zebranie całości kwoty jest czas do końca lutego, a maja tylko połowę kwoty.