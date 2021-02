Fabryka Ćmielów PRZEPRASZA Joannę Przetakiewicz: "To wynik BŁĘDU PRACOWNIKA"

Gdy kilka miesięcy temu głośno zrobiło się o "aferze metkowej" z udziałem Jessiki Mercedes , na jaw zaczęły wychodzić także praktyki stosowane przez Joannę. Okazało się wówczas, że La Mania nie tylko sprzedaje dodatki z metkami "Made In Bangladesh" , ale i mocno inspiruje się akcesoriami do domu innych znanych marek.

Ogromnie doceniamy możliwość współpracy z Wami i zaangażowanie, jakie wspólnie z nami wkładacie w dystrybucję i promocję produktów, jakie dla Was produkujemy. (...) Produkowana dla Państwa porcelana o nazwie Classy jest kooperacją na naszych fasonach i możliwościach zdobniczych. Przykładamy ogromną wagę do tego, by zgodnie z naszymi ustaleniami każdy produkowany dla Państwa produkt był obrendowany znakiem marki La Mania Home - pisze przedstawicielstwo Ćmielowa, by w końcu przejść do sedna: